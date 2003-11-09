Есть готовый сайт, сделанный на HTML+JS

Требуется добавить новости, гостевую, фотогалерею

и делать CMS (управляться должны почти все разделы сайта)

Весь материал предоставлю.

Еще: необходимо будет вывесить его.

хостинг по выбору : ваш или мой.

(если ваш - оплачиваю я)