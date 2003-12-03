Вообщм что нужно: переписать скрипт с языка php на perl. Работа крапотливая но не сложная для человека который знает перл и пхп.

Мне нужен качественный кодинг. Я сам пограммист и люблю качество.

Умение довести работу до конца и большие амбиции. Скрипт довоольно большой. И надо пусть не срочно но быстро, а сам я перепишу его очень медленно.