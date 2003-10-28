Моментальные лотереи + Партнерская программа + Обменник(WMZ-WMR-WME-WMU)

Нужно установить всё это под ключ, дизайн не нужен, дизайн уже есть

- стандартный моментальный обменник webmoney (WMZ WMR WME WMU)

- стандартный набор лотерей (наперстки, три короля, и тд)

- партнерская программа на лотереи (выплата %% партнерам с проигрыша игроков на сайте)