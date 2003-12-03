Требуется создание обменного пункта способного менять E-GOLD E-GOLD и взаимный обмен валют внутри системы WM. Система автоматического постинга новостей на главную страницу сайта. Система быстрого изменения величины комиссионных по всем видам операций. Номер счета в системе E-GOLD и номера кошельков WM должны иметь возможность легко меняться в админ-зоне. Система оповещения администратора по e-mail о каждой проведенной сделке.

Обмен валют по всем направлениям должен быть полностью автоматизирован. В админ-зоне реализовать систему отчетности о проведенных сделках за различные периоды времени. Система слежения за баллансом в кошельках WM и на счету E-GOLD (имеется ввиду простое ведение бухгалтерии относительно каждого кошелька или e-gold счета т.е. заносится в базу начальный балланс счета и дальше простая арифметика с отображением балланса в реальном времени). Если клиент заказал обмен суммы превышающей балланс на счету (с учетом процентов обменника) - скрипт должен это видеть и выбросить клиенту сообщение о невозможности обмена (зайдите попозже и т.д.).

Примером реализации тех-части может служить http://www.roboxchange.com/. Дизайн должен быть лучше.

Применять - PHP и MySQL (unix, linux, freeBSD).

Прошу публиковать примеры готовых работ в этой или смежной областях. Если уже есть готовые проекты обменника - рассмотрю.

Оплата - по факту готовности.