Требуется установка под ключ системы моментальных лотерей, партнерской программы и обменника WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU). Дизайн уже готов. Партнерская программа включает выплаты партнерам с проигрыша игроков. Задача включает настройку стандартных лотерей и обменника без разработки дизайна.
Просто сайтик. Чуть чуть доделать. Программист мой сдает сессию.
Надо доделать форму регистрации и привинтить статистику.
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