Требуется разработка автоматизированного обменного пункта для обмена E-GOLD и WM с возможностью работы с рублем, долларом и евро. Включает систему отчетности, управление комиссиями и оповещения администратора о сделках. Проект должен быть реализован на PHP и MySQL, с возможностью изменения данных в админ-зоне.