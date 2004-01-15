Скрипт -обманка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок196 просмотров

есть небольшая проблема - некорректно происходит обработка запроса.

в момент, когда кликаешь мышкой в поле ТОП (причем - именно в топ и ни какая другая), которая слева от фотографии респондента.

что происходит - при нажатии бал должен повышаться на процент. какой - не важно... просто этого не проиходит... я в этом деле профан - нужна помощь.

http://www.tonis.ua/casting/pretenders/440.html

HTML
21 год назад
Zzz
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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