есть небольшая проблема - некорректно происходит обработка запроса.

в момент, когда кликаешь мышкой в поле ТОП (причем - именно в топ и ни какая другая), которая слева от фотографии респондента.

что происходит - при нажатии бал должен повышаться на процент. какой - не важно... просто этого не проиходит... я в этом деле профан - нужна помощь.

http://www.tonis.ua/casting/pretenders/440.html