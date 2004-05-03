Создание веб-платформы, позволяющей пользователям размещать и управлять предложениями услуг и товаров. Функциональные требования включают регистрацию, управление членством, систему рейтингов, оплату и возможность общения внутри системы. Необходима разработка детальной функциональной спецификации с учетом различных типов услуг и товаров.
Скрипт для сайта
Нужен скрипт для сайта спортивного прогноза.Смысл скрипта вывод информации в виде таблиц по данным указаным пользователем. Подсчет коэффециента выигрыша.Есть примерный образец как это должно выглядить.Все данные запрашиваемые пользователем хранятся в MySQL.Данные обновляются каждый день.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $60
Требуется разработка PHP-скрипта для генерации веб-страниц на основе базы данных товаров в формате CSV. Скрипт должен создавать страницы с боковым меню категорий, выводить по 8 товаров на странице и обеспечивать возможность обновления данных. Информация о каждом товаре включает название, описание, цену и изображение. Шаблоны и дизайн страниц предоставлены.Завершен21 год назад
- $50
Ищутся разработчики для создания скриптов для сайта www.publichouse.ru. Задачи включают создание базы данных, реализацию функции поиска по базе, разработку партнерской программы и установку скриптов на сервер. Дизайн уже подготовлен.Закрыт21 год назад
- $70
Требуется разработка скриптов для букмекерской конторы, которые обеспечат функционал для онлайн-беттинга. Задача включает создание необходимых алгоритмов и интерфейса для пользователей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт21 год назад
Требуется добавить вручную 200-300 досок в авторассыльщик объявлений через админпанель. Также необходимо настроить скрипт для проверки битых ссылок. Работа требует усидчивости и внимания, срок выполнения - максимум неделя. Обращаться только с реальными предложениями.Веб-программирование6 заявокЗакрыт21 год назад
- $80
Требуется помощь в исправлении скрипта, который некорректно обрабатывает клики в поле ТОП. При нажатии балл должен увеличиваться, но этого не происходит. Необходимо найти и устранить проблему в коде.Веб-программирование7 заявокЗакрыт21 год назад
- $120
Требуется разработка скриптов для букмекерской конторы, аналогичных функционалу megabet.ru. Необходимы знания в веб-программировании для создания и интеграции всех необходимых функций для работы сайта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется доработать форму регистрации на сайте и интегрировать систему статистики. Задача для веб-программиста, который сможет быстро завершить проект.Веб-программирование10 заявокЗакрыт21 год назад
- $20
Требуется установка под ключ системы моментальных лотерей, партнерской программы и обменника WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU). Дизайн уже готов. Партнерская программа включает выплаты партнерам с проигрыша игроков. Задача включает настройку стандартных лотерей и обменника без разработки дизайна.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт21 год назад
- $35
Требуется разработка веб-приложения, включающего моментальные лотереи, партнерскую программу и обменник для валют WMZ, WMR, WME и WMU. Дизайн приложения уже готов.Закрыт21 год назад