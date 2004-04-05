Базу данных в web страницы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок518 просмотров

Есть база данных от продавца в формате csv:

У каждого товара ( в строку) следующие столбцы (данные)

Category Name

NAME

DESCRIPTION

PRICE

Offers

BUY URL

AVAILABILITY (yes/no)

KEYWORDS

IMAGEURL

Нужен скрипт (или набор скриптов), который бы создавал PHP страниц c данными из базы.

Все названия категорий образуют боковое меню, товары в данной категории выводятся на странице при отрытии ссылки на данную категорию (попросту нажатие на ссылку меню). Выводит по 8 товаров на каждой странице, если товаров в данной категории больше, то выводит ссылки на последующие страницы (page 1, page 2, page 3 и т.д)

Выводимая информация о каждом товаре включает: Название, описание, цена,картинка.

Некоторая сложность состоит в том, что база данных может обновляться, т.е. раз в месяц вместо существующих данных нужно будет закачать такую же базу с обновленными данными, так что нужно предусмотреть как проще обновлять данные.

Design и HTML шаблоны для страницы (т.е формат вывода данных) уже разработаны. Я вышлю все эти файлы вам для работы, когда заказ состоится.

HTMLPHP
21 год назад
creativem
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад

Выбранный исполнитель

-umistudio-
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад
$30
2 дня
Работа выполнена отлично, точно в соответствии с описанием, а самое главное очень быстро. С легкостью могу рекомендовать этого исполнителя и надеюсь работать с ним надо будущими проектами.

Заявки фрилансеров

-umistudio-
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад

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