Есть база данных от продавца в формате csv:

У каждого товара ( в строку) следующие столбцы (данные)

Category Name

NAME

DESCRIPTION

PRICE

Offers

BUY URL

AVAILABILITY (yes/no)

KEYWORDS

IMAGEURL

Нужен скрипт (или набор скриптов), который бы создавал PHP страниц c данными из базы.

Все названия категорий образуют боковое меню, товары в данной категории выводятся на странице при отрытии ссылки на данную категорию (попросту нажатие на ссылку меню). Выводит по 8 товаров на каждой странице, если товаров в данной категории больше, то выводит ссылки на последующие страницы (page 1, page 2, page 3 и т.д)

Выводимая информация о каждом товаре включает: Название, описание, цена,картинка.

Некоторая сложность состоит в том, что база данных может обновляться, т.е. раз в месяц вместо существующих данных нужно будет закачать такую же базу с обновленными данными, так что нужно предусмотреть как проще обновлять данные.

Design и HTML шаблоны для страницы (т.е формат вывода данных) уже разработаны. Я вышлю все эти файлы вам для работы, когда заказ состоится.