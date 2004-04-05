-umistudio-

Гость -umistudio-

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
creativem
Гость 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
20 лет назад
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Работа выполнена отлично, точно в соответствии с описанием, а самое главное очень быстро. С легкостью могу рекомендовать этого исполнителя и надеюсь работать с ним надо будущими проектами.