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Гость
-umistudio-
-umistudio-
NaN лет
20 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Гость
creativem
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
20 лет назад
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Работа выполнена отлично, точно в соответствии с описанием, а самое главное очень быстро. С легкостью могу рекомендовать этого исполнителя и надеюсь работать с ним надо будущими проектами.
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Отзывы заказчиков
1
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