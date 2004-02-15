Требуется разработать скрипт для сайта спортивного прогноза, который будет выводить информацию в виде таблиц по данным, предоставленным пользователем. Скрипт должен подсчитывать коэффициент выигрыша и работать с данными, хранящимися в MySQL, которые обновляются ежедневно. Имеется образец для ориентировки.