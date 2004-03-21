Нужен программист(PHP+Mysql) для выполнения работ..(3)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок402 просмотра

Нужен программист(PHP+Mysql) для выполнения работ..

Обязательно наличие icq.

MySQLPHP
21 год назад
pupkin
Ltd. Pupkin 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
21 год назад
$150

Заявки фрилансеров

esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
21 год назад

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