Создать топ с входами и уходами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки578 просмотров

мне нужен обычный топ с входами на него и уходами и регестрацией сайтов

есть все скрипты нужно только настроить и установить

21 год назад
dosuk
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

Burunduk
Сергей 
125 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад
$5
1 день
Проявил себя настоящим программистом, знающим и умеющим работать

Заявки фрилансеров

Burunduk
Сергей 
125 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад

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