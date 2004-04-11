Удаленный php/mysql/oracle проект

Требуется профессиональный веб-программист(или команда) на одноразовую разработку удаленного веб-проекта в области управления заказами и персоналом, с экспертными знаниями PHP/MySQL,так же желательно опыт работы с Oracle 8.1.7

Умение разрабатывать web-applications, знание Linux(настройка руками Apache2,MySQL). Знание английского обязательное. Опыт работы удаленно- желателен. Рассматриваются кандидаты только с готовыми примерами работы и опытом.

Проект на 40-60 часов. З/п от 5 до 12$ в час, в зависимости от квалификации.

Разработка на нашем сервере (доступ через Интернет).

Требования:

Полный рабочий день (6-8 часов в день), возможность постоянной связи с разработчиком. З/п от 5 до 12$ в час, в зависимости от квалификации.

Экспертное знание PHP/MySQL, пользователь Oracle 8.1.7, умение работать в связке PHP/Oracle, английский обязательно, постоянное соединение с Интернет.