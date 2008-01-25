** Опыт **
10 лет работы в области разработки программного обеспечения.
5 лет - опыт руководства трудовыми коллективами.
3 года разработки на PHP с Oracle и MySQL
3 года опыт разработки в среде C++ под Linux и Oracle
1 год разработки в среде С++ под Digital Unix (Tru64)
3 года разработки в среде Java
3 года администрирования Linux и Unix (Tru64)
1 год администрирования Novell Netware, WinNT, Win2k
3 года развития и продвижения проектов, организации
рекламных акций и маркетинга.
** Технические навыки **
*Оперативные системы:*
Linux (RedHat, FreeBSD, SuSE), Unix (Tru64, SunOS),
Windows 2000/NT, Windows 95-00, OS/2.
*Проектирование:*
UML, Rational Rose, VSS, Clear Case, Clear Quest, ROB
*Базы данных:*
Oracle, MySQL, PostgreSQL
прочие настольные базы.
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