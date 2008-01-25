** Опыт **

10 лет работы в области разработки программного обеспечения.

5 лет - опыт руководства трудовыми коллективами.

3 года разработки на PHP с Oracle и MySQL

3 года опыт разработки в среде C++ под Linux и Oracle

1 год разработки в среде С++ под Digital Unix (Tru64)

3 года разработки в среде Java

3 года администрирования Linux и Unix (Tru64)

1 год администрирования Novell Netware, WinNT, Win2k

3 года развития и продвижения проектов, организации

рекламных акций и маркетинга.

** Технические навыки **

*Оперативные системы:*

Linux (RedHat, FreeBSD, SuSE), Unix (Tru64, SunOS),

Windows 2000/NT, Windows 95-00, OS/2.

*Проектирование:*

UML, Rational Rose, VSS, Clear Case, Clear Quest, ROB

*Базы данных:*

Oracle, MySQL, PostgreSQL

прочие настольные базы.

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