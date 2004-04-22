Burunduk

Сергей Печенюк Burunduk

 
NaN летРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Качественно, быстро, недорого! Сайты "под ключ".

Отзывы заказчиков
dosuk
Гость 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$5
10 баллов
20 лет назад
Создать топ с входами и уходами
Проявил себя настоящим программистом, знающим и умеющим работать