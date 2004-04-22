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Сергей Печенюк
Burunduk
Burunduk
NaN лет
Россия
/
Москва
20 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
Качественно, быстро, недорого! Сайты "под ключ".
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
dosuk
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$5
10 баллов
20 лет назад
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Проявил себя настоящим программистом, знающим и умеющим работать
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Отзывы заказчиков
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