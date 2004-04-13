Ищется веб-программист или команда для разработки удаленного проекта по управлению заказами и персоналом. Требуются экспертные знания PHP/MySQL, опыт работы с Oracle 8.1.7 и знание Linux. Проект подразумевает 40-60 часов работы, с оплатой от 5 до 12$ в час в зависимости от квалификации. Обязательна постоянная связь и знание английского.
Форма продавца через e-gold с динамическим изменением суммы
здесь http://e-gold.com/unsecure/sci_home.html такая форма. Нужно еще сделать так, чтобы сумму мог менять покупатель. Т.е. кроме своего номера счета, пароля, он должен вводить сумму платежа. Главное, чтобы все было на высшем уровне безопасности. Чтобы деньги заказчиков шли именно на мой счет, а не какой другой.
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