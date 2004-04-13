Форма продавца через e-gold с динамическим изменением суммы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок223 просмотра

здесь http://e-gold.com/unsecure/sci_home.html такая форма. Нужно еще сделать так, чтобы сумму мог менять покупатель. Т.е. кроме своего номера счета, пароля, он должен вводить сумму платежа. Главное, чтобы все было на высшем уровне безопасности. Чтобы деньги заказчиков шли именно на мой счет, а не какой другой.

21 год назад
sergei
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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