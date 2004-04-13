здесь http://e-gold.com/unsecure/sci_home.html такая форма. Нужно еще сделать так, чтобы сумму мог менять покупатель. Т.е. кроме своего номера счета, пароля, он должен вводить сумму платежа. Главное, чтобы все было на высшем уровне безопасности. Чтобы деньги заказчиков шли именно на мой счет, а не какой другой.