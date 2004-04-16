Доработка скрипта системы активной раскрутки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка584 просмотра

Необходимо доработать скрипт САР.

1 Необходимо встроить оплату кредитов и тип аккаунта через Roboxchange.net

2 форму добавления кредитов перенести на главную струницу

3 таргетинг по часам и дате

4 встроить в дизайн (сам дизайн есть)

5 вывести статистику на главную страницу

6 убрать распределение по категориям и языку

7 увеличить длинну пароля до 8 символов

21 год назад
alex5237
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16 лет назад
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Нет заявок фрилансеров