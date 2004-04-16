Редактирование скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок274 просмотра

Сушествует каталог сайт на котором расположены список сайтов

надо добавить и отредактировать так чтобы была база данных которая фиксирует ко-во кликов по сайту * цену каждого клика

пример вот здесь - самый первый сайт (показано что цена рекламодателя 0,005 цента )

http://www.epilot.ru/cgi-bin/search.cgi?keywords=секс+юмор&member=

21 год назад
aleks
125 лет
21 год в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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