Сушествует каталог сайт на котором расположены список сайтов

надо добавить и отредактировать так чтобы была база данных которая фиксирует ко-во кликов по сайту * цену каждого клика

пример вот здесь - самый первый сайт (показано что цена рекламодателя 0,005 цента )

http://www.epilot.ru/cgi-bin/search.cgi?keywords=секс+юмор&member=