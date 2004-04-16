Ищем PHP программиста и верстальщика для разработки динамических страниц, включая создание и верстку каталога с основными рубриками. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Подробности обсуждаются.
Редактирование скрипта
Сушествует каталог сайт на котором расположены список сайтов
надо добавить и отредактировать так чтобы была база данных которая фиксирует ко-во кликов по сайту * цену каждого клика
пример вот здесь - самый первый сайт (показано что цена рекламодателя 0,005 цента )
http://www.epilot.ru/cgi-bin/search.cgi?keywords=секс+юмор&member=
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