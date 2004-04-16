Необходим php программист и верстальщик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок214 просмотров

Необходим php программист и верстальщик

для создания динамических страниц (вроде каталога) и создание и верстка самого каталога - только основные рубрики.

О цене договоримся.

Точное описание пришлю на email.

Буду рад долгосрочному сотрудничеству.

PHP
21 год назад
sergeza
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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