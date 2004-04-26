Ищется веб-программист или команда для разработки удаленного проекта по управлению заказами и персоналом. Требуются экспертные знания PHP/MySQL, опыт работы с Oracle 8.1.7 и знание Linux. Проект подразумевает 40-60 часов работы, с оплатой от 5 до 12$ в час в зависимости от квалификации. Обязательна постоянная связь и знание английского.