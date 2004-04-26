Требования:

1. 100% определение уникальности по ИП и кукам.

2. Определение страны и языка.

3. Возможность разливать траф по разным урлам, с возможностью фильтрации некоторых стран.

4. Необходимо сохранять оригинальный реф, а так же опция удаления рефа или подстановка своего рефа, с возможностью фильтрации некоторых рефов.

5. Полная статистика по странам, времени и количеству слитого трафа по каждому урлу.

6. Возможность форсов и лимитов по времени и по количеству слитого трафика.

7. Быстрота работы скрипта и малая нагрузка на сервер и конечно траф не должен теряться из-за работы данного скрипта, то есть, сколько людей пришло стока и ушло дальше. Необходима надежная и точная работа скрипта в расчете на 50.000 - 500.000 посетителей в день.