Требуется встроить систему оплаты в е-голд на сайт интернет-магазина. Необходимо также обеспечить возможность пополнения счета в аккаунте магазина. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований безопасности.
Ищу систему распределения трафика под FreeBsd и Red Hat
Требования:
1. 100% определение уникальности по ИП и кукам.
2. Определение страны и языка.
3. Возможность разливать траф по разным урлам, с возможностью фильтрации некоторых стран.
4. Необходимо сохранять оригинальный реф, а так же опция удаления рефа или подстановка своего рефа, с возможностью фильтрации некоторых рефов.
5. Полная статистика по странам, времени и количеству слитого трафа по каждому урлу.
6. Возможность форсов и лимитов по времени и по количеству слитого трафика.
7. Быстрота работы скрипта и малая нагрузка на сервер и конечно траф не должен теряться из-за работы данного скрипта, то есть, сколько людей пришло стока и ушло дальше. Необходима надежная и точная работа скрипта в расчете на 50.000 - 500.000 посетителей в день.
Заявки фрилансеров
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