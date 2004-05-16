Пункт обмена e-валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок241 просмотр

Создание обменного пункта способного менять E-GOLD,WMZ,WMR, меж собой. Автоматический грабер информации (курсов валют) с нескольких сайтов, с выставлением его в раздел новостей и автоматическая рассылка этих новостей по базе e-mail (то есть нужна автоматическая подписка и отказ от подписки). Админ-зона должна позволять быстро изменять величины комиссионных по всем видам операций, быстрая замена аккаунта E-GOLD и номера кошельков WM, система управления контентом, простейшая система отчетности, которая бы сбрасывалась на e-mail (все операции обмена и их итог). Система оповещения администратора по e-mail по достижении минимальных, заданых остатков на кошельках.

Обмен валют по всем направлениям должен быть полностью автоматизирован.

Кроме этого несколько страниц текстовой (информационной) информации и форум.

Примером реализации тех-части может служить http://www.roboxchange.com/. Дизайн аля XP (http://www.webmoney.mk.ua/).

Применять - PHP и MySQL. Рассмотрю и другие варианты.

Оплата - по факту готовности.

MySQLPHP
21 год назад
sarevok
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Php,perl программист для разового и постоянного сотрудничества

    $200

    Ищется программист с опытом работы в PHP и Perl для разового и постоянного сотрудничества. Кандидат должен иметь доступ в интернет круглосуточно, быть на связи и выполнять проекты в срок. Оплата производится через WebMoney.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Java Video on WEB

    $150

    Создайте передающее приложение на основе Java Media Framework для работы в Windows, которое будет снимать изображение с видеокамеры и звук с звуковой карты. Настройте параметры через конфигурационный файл: размер изображения, bitrate, audio & video codec, Frame Rate и другие. Также разработайте принимающий апплет для воспроизведения видео и аудио в переданном формате.

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт для обменника

    $20

    Требуется разработка скрипта или программы для мониторинга выгодных курсов на обменнике wm.exchanger.ru. Скрипт должен уведомлять о появлении лучших предложений, чтобы можно было оперативно реагировать на изменения курса.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Показывать по 25- 50 100 сайтов на странице

    $1

    Необходимо разработать функционал сортировки списка сайтов с возможностью выбора отображения по 25, 50 или 100 элементов на странице. Ожидается создание удобного интерфейса для пользователей, позволяющего легко переключаться между вариантами отображения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Ищу систему распределения трафика под FreeBsd и Red Hat

    $100

    Требуется разработка системы распределения трафика под FreeBsd и Red Hat, обеспечивающей 100% определение уникальности по ИП и кукам. Необходимы функции фильтрации стран и рефов, сохранение оригинального рефа, полная статистика по странам и времени, а также возможность установки лимитов по количеству трафика. Скрипт должен обеспечивать надежную работу при высоких нагрузках от 50.000 до 500.000 посетителей в день.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Встроить оплату в е-голд на сайт

    $15

    Требуется встроить систему оплаты в е-голд на сайт интернет-магазина. Необходимо также обеспечить возможность пополнения счета в аккаунте магазина. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований безопасности.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Нужен спец по Java-Appletam. Необходима модификация апплета.

    $50

    Требуется специалист по Java для модификации апплета, который не работает в IE 6.0. Необходимо объединить несколько потоков и устранить конфликты. Оплата зависит от сложности задачи: до $50 за простые изменения, выше за сложные правки.

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • MD5 шифрование

    $5

    Требуется модификация скрипта казино, использующего MD5 шифрование. Необходимо изменить алгоритм шифрования с 9 чисел на 20. Задача включает доработку существующего кода для обеспечения безопасности данных.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Редактирование скрипта

    $10

    Необходимо отредактировать существующий скрипт на веб-сайте для добавления базы данных, которая будет фиксировать количество кликов по каждому сайту и цену за клик. Требуется обеспечить возможность отображения цены рекламодателя на основе фиксируемых данных, как на примере указанного сайта.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    21 год назад