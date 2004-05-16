Создание обменного пункта способного менять E-GOLD,WMZ,WMR, меж собой. Автоматический грабер информации (курсов валют) с нескольких сайтов, с выставлением его в раздел новостей и автоматическая рассылка этих новостей по базе e-mail (то есть нужна автоматическая подписка и отказ от подписки). Админ-зона должна позволять быстро изменять величины комиссионных по всем видам операций, быстрая замена аккаунта E-GOLD и номера кошельков WM, система управления контентом, простейшая система отчетности, которая бы сбрасывалась на e-mail (все операции обмена и их итог). Система оповещения администратора по e-mail по достижении минимальных, заданых остатков на кошельках.

Обмен валют по всем направлениям должен быть полностью автоматизирован.

Кроме этого несколько страниц текстовой (информационной) информации и форум.

Примером реализации тех-части может служить http://www.roboxchange.com/. Дизайн аля XP (http://www.webmoney.mk.ua/).

Применять - PHP и MySQL. Рассмотрю и другие варианты.

Оплата - по факту готовности.