Скрипт по обмену денег (WMZ)<-->(грн)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки269 просмотров

Необходимо написать обменный пункт, который бы позволил производить обмен денег через Сбербанк, Укрсоцбанк, ПриватБанк (Приват24). Подробная информация высылается по запросу!

21 год назад
wind
47 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tyuba
41 год
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад
$30
7 дней

Заявки фрилансеров

tyuba
41 год
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад

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