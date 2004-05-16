Требуется разработка скрипта или программы для мониторинга выгодных курсов на обменнике wm.exchanger.ru. Скрипт должен уведомлять о появлении лучших предложений, чтобы можно было оперативно реагировать на изменения курса.
Скрипт по обмену денег (WMZ)<-->(грн)
Необходимо написать обменный пункт, который бы позволил производить обмен денег через Сбербанк, Укрсоцбанк, ПриватБанк (Приват24). Подробная информация высылается по запросу!
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