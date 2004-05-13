Java Video on WEB

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок222 просмотра

Задача:

На основе JMF (Java Media Framework) из его модулей собрать передающее (видео & аудио) приложение (по аналогии с JMSTUDIO) и принимающий апплет.

Системные требования:

Передающее приложение должно работать по OS Windows

Снимать изображение с видеокамеры, звук с звуковой карты.

Настраиваться посредством конфигурационного файла должны следующие параметры:

- Размер изображения

- bitrate (ширена потока)

- audio & video codec

- video: Frame Rate, Bits per pixel

- audio: Sample Rate, Bits per Sample, Chanels

- хост приема, порт

- Протокол (UDP,TCP)

Принимающий applet приложение должно воспроизводить звук и видео в переданном формате. Кодек должен выбираться при компиляции.

В перспективе необходим будет модуль автоматического определения оптимальной характеристики канала (но это следующая задача)

Java
21 год назад
itbmike
Holodov Mike 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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