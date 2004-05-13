Разработать обменный пункт для выполнения операций обмена WMZ на гривны через Сбербанк, Укрсоцбанк и ПриватБанк (Приват24). Предоставляется подробная информация по запросу.
Java Video on WEB
Задача:
На основе JMF (Java Media Framework) из его модулей собрать передающее (видео & аудио) приложение (по аналогии с JMSTUDIO) и принимающий апплет.
Системные требования:
Передающее приложение должно работать по OS Windows
Снимать изображение с видеокамеры, звук с звуковой карты.
Настраиваться посредством конфигурационного файла должны следующие параметры:
- Размер изображения
- bitrate (ширена потока)
- audio & video codec
- video: Frame Rate, Bits per pixel
- audio: Sample Rate, Bits per Sample, Chanels
- хост приема, порт
- Протокол (UDP,TCP)
Принимающий applet приложение должно воспроизводить звук и видео в переданном формате. Кодек должен выбираться при компиляции.
В перспективе необходим будет модуль автоматического определения оптимальной характеристики канала (но это следующая задача)
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