Требуется разработка системы распределения трафика под FreeBsd и Red Hat, обеспечивающей 100% определение уникальности по ИП и кукам. Необходимы функции фильтрации стран и рефов, сохранение оригинального рефа, полная статистика по странам и времени, а также возможность установки лимитов по количеству трафика. Скрипт должен обеспечивать надежную работу при высоких нагрузках от 50.000 до 500.000 посетителей в день.