Создайте передающее приложение на основе Java Media Framework для работы в Windows, которое будет снимать изображение с видеокамеры и звук с звуковой карты. Настройте параметры через конфигурационный файл: размер изображения, bitrate, audio & video codec, Frame Rate и другие. Также разработайте принимающий апплет для воспроизведения видео и аудио в переданном формате.
Php,perl программист для разового и постоянного сотрудничества
Буду рад сотрудничествую с профессионалом в своем деле.
С возможностью ежедневного, круглосуточного (а не только по ночам или 2 часа в день) доступа в интернет, который может быть всегда на связи. Имеющим телефонный номер на случай необходимости.
Знающим php и желательно perl.
Держащим свое слово и выполняющим проекты достаточно быстро и в оговоренный срок. Профессионалом с которым приятно работать.
Имеющим опыт создания различных web-скриптов.
Принимающим оплату по webmoney.
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