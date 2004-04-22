Буду рад сотрудничествую с профессионалом в своем деле.

С возможностью ежедневного, круглосуточного (а не только по ночам или 2 часа в день) доступа в интернет, который может быть всегда на связи. Имеющим телефонный номер на случай необходимости.

Знающим php и желательно perl.

Держащим свое слово и выполняющим проекты достаточно быстро и в оговоренный срок. Профессионалом с которым приятно работать.

Имеющим опыт создания различных web-скриптов.

Принимающим оплату по webmoney.