Нужно нарисовать один рисуночек для сайта. Пример можно помотреть здесь: http://www.wcg.com.ua Тот паренёк :) который под логотипом WCG находится. Нужно придумать что-то в этом роде, только на музыкальную тему. Т.е. этот рисунок будет, дли сайта ShopShortMusic. Надеюсь все ...