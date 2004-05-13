Http

Гость Http

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад

В стадии разработки:

Готовлю движок для сайта Exit Poll (спонсор выборов президента в Украине);

Планируется создание программной части сайт военной академии города Киева;

Написания движка для сайта http://www.cupidon.com.ua (Заказчик обдумывает);

После выполнения вышеуказанных проектов, они будут отмечены в Портфолио. А здесь я буду просто информировать работодателей о наших работах.

  • Нужен дизайнер!

    $1

    Нужен дизайнер. Обезательно уметь рисовать, ну и фантазию неплохую иметь :) Начальные знания Flash, знания PhotoShop, Corel Draw. Студиям просьба неписать. Нужен человек, который сам занимается дизайом. Либо работает на студии, и хочет дополнительно заработать. Работа удалённая. Но лучше ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Рисунок для сайта!

    $4

    Нужно нарисовать один рисуночек для сайта. Пример можно помотреть здесь: http://www.wcg.com.ua Тот паренёк :) который под логотипом WCG находится. Нужно придумать что-то в этом роде, только на музыкальную тему. Т.е. этот рисунок будет, дли сайта ShopShortMusic. Надеюсь все ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад