Нужен дизайнер.

Обезательно уметь рисовать, ну и фантазию неплохую иметь :)

Начальные знания Flash, знания PhotoShop, Corel Draw.

Студиям просьба неписать. Нужен человек, который сам занимается дизайом. Либо работает на студии, и хочет дополнительно заработать.

Работа удалённая. Но лучше удалённая по совместительству (Киев)

Также желательно начальные знания английского.