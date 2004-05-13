Нужен дизайнер!

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки404 просмотра

Нужен дизайнер.

Обезательно уметь рисовать, ну и фантазию неплохую иметь :)

Начальные знания Flash, знания PhotoShop, Corel Draw.

Студиям просьба неписать. Нужен человек, который сам занимается дизайом. Либо работает на студии, и хочет дополнительно заработать.

Работа удалённая. Но лучше удалённая по совместительству (Киев)

Также желательно начальные знания английского.

21 год назад
Http
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

anton
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад
$1

Заявки фрилансеров

anton
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад

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