Дизайн для сайта emoment.net

Требуется грамотный дизайн HTML, CSS минимум графики (лого, кнопки) для сайта emoment.ru (все уже есть)

Предоставить нужно сверстанные макеты в HTML

ВНИМАНИЕ просьба начинающих не беспокоить, пожалейте свое и наше время!

(и не предлогайте плиз. варианты хуже нынешнего :) )

Требуется профессионал с портфолио или предоставить варианты страниц сайта.

Мы заинтересованы в больнейшем сотрудничестве!