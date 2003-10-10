Дизайн для сайта emoment.net

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки468 просмотров

Требуется грамотный дизайн HTML, CSS минимум графики (лого, кнопки) для сайта emoment.ru (все уже есть)

Предоставить нужно сверстанные макеты в HTML

ВНИМАНИЕ просьба начинающих не беспокоить, пожалейте свое и наше время!

(и не предлогайте плиз. варианты хуже нынешнего :) )

Требуется профессионал с портфолио или предоставить варианты страниц сайта.

Мы заинтересованы в больнейшем сотрудничестве!

CSSHTML
21 год назад
emoment
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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