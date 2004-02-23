Требуется веб-дизайнер для создания простых шаблонов сайтов, включая header, footer и модули. Опыт в CSS, HTML, JavaScript и Flash приветствуется. Проекты для строительной фирмы и оптовиков. Оплата зависит от сложности заказа, от 10 WMZ. Примеры работ в формате JPG обязательны.