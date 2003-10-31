Требуется разработка одностраничного шаблона для сайта, посвященного деревообработке и строительству деревянных домов. Шаблон должен включать зону меню (5-10 разделов) и место для размещения текстов, таблиц и фотографий. Важно, чтобы дизайн был презентабельным и эстетически приятным. Также нужны исходники в .psd, если используются текстовые элементы на изображениях.