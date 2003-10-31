Переделка дизайна барахолки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок396 просмотров

Есть готовый сайт

с дизайном заточенным под 800*600и 640*480

делался в 99году,щас восстанавливается

необходимо переделать его под сегодняшний день(сегодняшний разброс разрешений у мониторов), не меняя принципиально.

резиновые элементы нужны ,

возможно немного анимации, скромно но со вкусом:-)

сопровождение в дальнейшем-возможно

21 год назад
butik
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фабрика звезд!

    $15

    Требуется разработка дизайна сайта для Фабрики звезд. Необходимо создать оригинальное и привлекательное оформление, соответствующее тематике проекта. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Ссылки на разные темы

    $10

    Представляем каталог ссылок на различные темы, связанные с дизайном сайтов. Полезные ресурсы для дизайнеров и разработчиков, которые помогут в работе и вдохновят на новые идеи.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Мой домашний сайт

    $3

    Необходимо разработать дизайн домашнего сайта, посвященного рассказам о наркоманах. Оформление должно быть привлекательным и информативным, с акцентом на выбранную тему. Рассматриваются идеи по структуре и контенту сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка дизайна сайта региональной Рок-радиостанции.

    $70

    Требуется разработка дизайна и HTML-шаблона для сайта региональной Рок-радиостанции. Необходимо создать одну страницу с разметкой и версткой, предоставить html-файл и нарезанные элементы оформления. Все картинки должны быть размещены в подкаталоге /pic. Предпочтение отдается исполнителям с портфолио и готовыми предложениями по трём вариантам оформления.

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Редизайн сайта

    $50

    Ищем специалиста для редизайна сайта компании E-Money Invest. Необходимо использовать элементы Flash, но в умеренном количестве. Основная тематика проекта - финансы. В портфолио желательно оставить ссылки на примеры работ. Необходимо соблюдение правил публикации без контактной информации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Создание баннера 100*100 анимированного

    $1

    Требуется разработать анимированный баннер размером 100x100 пикселей для казино Aklir. Обратите внимание на ограничения по весу файла — не более 25 кб. Убедитесь, что дизайн соответствует тематике казино и привлекает внимание.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Сайт текстовой библиотеки

    $60

    Требуется веб-мастер и программист для создания дизайна и вёрстки сайта тематической текстовой библиотеки. Необходима настройка скриптовой части, включая регистрацию пользователей, оценку книг и возможность добавления материалов. Опыт в разработке и наличие портфолио обязательны. Задача требует аккуратного дизайна с минимальной графикой и хорошей читаемостью текста. Оплата от $60 до $80.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для сайта "Тесты онлайн"

    $50

    Требуется разработать простой и минималистичный дизайн для сайта 'Тесты онлайн'. Обратите внимание на использование минимального количества графики и отсутствие сложных элементов. Основной акцент на удобстве и функциональности.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    22 года назад

  • Шаблон(дизайн) для сайта по деревообработке и строительству дер.домов

    $30

    Требуется разработка одностраничного шаблона для сайта, посвященного деревообработке и строительству деревянных домов. Шаблон должен включать зону меню (5-10 разделов) и место для размещения текстов, таблиц и фотографий. Важно, чтобы дизайн был презентабельным и эстетически приятным. Также нужны исходники в .psd, если используются текстовые элементы на изображениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    22 года назад