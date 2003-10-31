Необходимо разработать дизайн и HTML-шаблон сайта Рок-радиостанции.

Шаблон - это HTML-based файл, разметка и верстка которого будет использоваться на всех страницах сайта. С вашей стороны необходимо предоставить html-файл, т.е надо разработать одну страницу, которая в дальнейшем будет превращена в шаблон. Плюс нужны нарезанные элементы оформления, которые будут размещаться в нужных местах. (использование flash приветствуется).

Таким образом, ваша работа - дизайн, верстка, нарезка. От вас нужен html-файл и файлы картинок элементов оформления. Все картинки (*.gif, *.jpg, *.swf) должны лежать в подкаталоге /pic.

С нашей стороны предоставляются картинки логотипов, которые вы должны включить в свой дизайн.

Предпочтение будет отдаватся исполнителям, имеющим портфолио (давайте ссылки свои работы) и готов предоставить три возможных варианта оформления.