Требуется разработать анимированный баннер размером 100x100 пикселей для казино Aklir. Обратите внимание на ограничения по весу файла — не более 25 кб. Убедитесь, что дизайн соответствует тематике казино и привлекает внимание.
Редизайн сайта
Сайт компании: www.e-money-invest.com
Название компании: E-Money Invest
Требуется редизайн сайта. Использование Flash, но не много. Тематика - финансы.
Огромная просьба ссылки на примеры или макеты сайта оставляйте в Вашем портофилио, при этом не забудте оставить сообщение в форуме о том, что Вы разместили ссылку. Огромная просьба не публиковать никакой контактной информации, т.к. это запрещено правилами WEBLANCER.net
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