Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка784 просмотра

Сайт компании: www.e-money-invest.com

Название компании: E-Money Invest

Требуется редизайн сайта. Использование Flash, но не много. Тематика - финансы.

Огромная просьба ссылки на примеры или макеты сайта оставляйте в Вашем портофилио, при этом не забудте оставить сообщение в форуме о том, что Вы разместили ссылку. Огромная просьба не публиковать никакой контактной информации, т.к. это запрещено правилами WEBLANCER.net

21 год назад
invest
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Выбранный исполнитель

kibitoff
Kibitoff Mark 
40 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад
$50
2 дня
Очень хороший дизайнер. Работу выполнил качесвенно и быстро (раньше срока). Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kibitoff
Kibitoff Mark 
40 лет
22 года в сервисе
Был
19 лет назад
21 год назад

  • Похожие заказы

  • Создание баннера 100*100 анимированного

    $1

    Требуется разработать анимированный баннер размером 100x100 пикселей для казино Aklir. Обратите внимание на ограничения по весу файла — не более 25 кб. Убедитесь, что дизайн соответствует тематике казино и привлекает внимание.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Сайт текстовой библиотеки

    $60

    Требуется веб-мастер и программист для создания дизайна и вёрстки сайта тематической текстовой библиотеки. Необходима настройка скриптовой части, включая регистрацию пользователей, оценку книг и возможность добавления материалов. Опыт в разработке и наличие портфолио обязательны. Задача требует аккуратного дизайна с минимальной графикой и хорошей читаемостью текста. Оплата от $60 до $80.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Дизайн для сайта "Тесты онлайн"

    $50

    Требуется разработать простой и минималистичный дизайн для сайта 'Тесты онлайн'. Обратите внимание на использование минимального количества графики и отсутствие сложных элементов. Основной акцент на удобстве и функциональности.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    22 года назад

  • Шаблон(дизайн) для сайта по деревообработке и строительству дер.домов

    $30

    Требуется разработка одностраничного шаблона для сайта, посвященного деревообработке и строительству деревянных домов. Шаблон должен включать зону меню (5-10 разделов) и место для размещения текстов, таблиц и фотографий. Важно, чтобы дизайн был презентабельным и эстетически приятным. Также нужны исходники в .psd, если используются текстовые элементы на изображениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    22 года назад