Требуется разработать простой и минималистичный дизайн для сайта 'Тесты онлайн'. Обратите внимание на использование минимального количества графики и отсутствие сложных элементов. Основной акцент на удобстве и функциональности.
Сайт текстовой библиотеки
срочно требуется веб-мастер и программист для создания дизайна для сайта тематической текстовой библиотеки с относительно скромным объёмом материалов, а также его вёрстки и настройки скриптовой части. необходимый текстовый материал уже имеется у заказчика и подготовлен к размещению.
требования к исполнителю:
- наличие портфолио обязательно (хотя бы 2х работ как минимум);
- порядночность и собственное стремление сделать красиво;
- умение внимать комментариям со стороны заказчика насчёт грубых недоработок без требования за это дополнительной платы в итоге, если они будут найдены заказчиком..
требования к дизайну:
- быстрота загрузки и "лёгкость" кода страниц;
- подходящая цветовая гамма, которая даст возможность посетителю читать книги прямо с монитора в течении продолжительного времени подряд без сильной нагрузки на зрение (ориентировочный шрифт основной текстовой части - Verdana 12);
- минимум графики, но и не так, чтобы вообще без неё;
- аккуратность, отсутствие резко выделяющихся табличных границ и яркокричащих цветовых оттенков.
необходимые скриптовые механизмы:
- регистрация читателя как члена библиотеки, выделение ему персонального аккаунта и другие с этим связанные моменты (авторизация, изменение личной информации о пользователе);
- возможность оценивания книг и статей посетителями, возможность написания и просмотра комментариев;
- возможность добавить новые разделы владельцем сайта;
- возможность добавлять новые книги и статьи незарегистрированными посетителями с предварительной высылкой этого материала на e-mail модератору для проверки;
- простой, ненавороченный клуб знакомств (можно на базе уже готовых скриптов)
- использование в качестве внутренней почты библиотеки почтовую службу форума phpBB (он уже установлен);
- при переходе на форум из персонального аккаунта читателя производить автоматическую его авторизацию (залогинивание);
- другие мелочи.
в качестве скриптового ядра можно использовать любые CMS-комплексы, но с условием обязательного редизайна под необходимые в данном случае требования и убиранием всего лишнего и ненужного..
оплата - $60-80, или выше (в случае высокачественной работы).
срок выполнения заказа - максимум до 31 декабря 2003 г.
все остальные подробности изложу при контакте...
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