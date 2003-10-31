Сайт текстовой библиотеки

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок232 просмотра

срочно требуется веб-мастер и программист для создания дизайна для сайта тематической текстовой библиотеки с относительно скромным объёмом материалов, а также его вёрстки и настройки скриптовой части. необходимый текстовый материал уже имеется у заказчика и подготовлен к размещению.

требования к исполнителю:

- наличие портфолио обязательно (хотя бы 2х работ как минимум);

- порядночность и собственное стремление сделать красиво;

- умение внимать комментариям со стороны заказчика насчёт грубых недоработок без требования за это дополнительной платы в итоге, если они будут найдены заказчиком..

требования к дизайну:

- быстрота загрузки и "лёгкость" кода страниц;

- подходящая цветовая гамма, которая даст возможность посетителю читать книги прямо с монитора в течении продолжительного времени подряд без сильной нагрузки на зрение (ориентировочный шрифт основной текстовой части - Verdana 12);

- минимум графики, но и не так, чтобы вообще без неё;

- аккуратность, отсутствие резко выделяющихся табличных границ и яркокричащих цветовых оттенков.

необходимые скриптовые механизмы:

- регистрация читателя как члена библиотеки, выделение ему персонального аккаунта и другие с этим связанные моменты (авторизация, изменение личной информации о пользователе);

- возможность оценивания книг и статей посетителями, возможность написания и просмотра комментариев;

- возможность добавить новые разделы владельцем сайта;

- возможность добавлять новые книги и статьи незарегистрированными посетителями с предварительной высылкой этого материала на e-mail модератору для проверки;

- простой, ненавороченный клуб знакомств (можно на базе уже готовых скриптов)

- использование в качестве внутренней почты библиотеки почтовую службу форума phpBB (он уже установлен);

- при переходе на форум из персонального аккаунта читателя производить автоматическую его авторизацию (залогинивание);

- другие мелочи.

в качестве скриптового ядра можно использовать любые CMS-комплексы, но с условием обязательного редизайна под необходимые в данном случае требования и убиранием всего лишнего и ненужного..

оплата - $60-80, или выше (в случае высокачественной работы).

срок выполнения заказа - максимум до 31 декабря 2003 г.

все остальные подробности изложу при контакте...

22 года назад
Thoral
Derek Joshua 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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