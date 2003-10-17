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Kibitoff Mark
kibitoff
kibitoff
38 лет
Украина
/
Запорожье
20 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
2 отзыва
CityClickers (tm) Услуги в сфере дизайна. Дорого и сердито.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Company Invest
invest
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$50
10 баллов
20 лет назад
Редизайн сайта
Очень хороший дизайнер. Работу выполнил качесвенно и быстро (раньше срока). Рекомендую!
Гость
emil
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$10
8 баллов
20 лет назад
Логотип
Очень интересно выполнил работу, из всех вариантов, мы выбрали даже не тот, который был у нас в головах изначально. Молодец.
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Отзывы заказчиков
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