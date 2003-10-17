kibitoff

Kibitoff Mark kibitoff

 
38 летУкраина/Запорожье
20 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

CityClickers (tm) Услуги в сфере дизайна. Дорого и сердито.

Отзывы заказчиков
invest
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$50
10 баллов
20 лет назад
Редизайн сайта
Очень хороший дизайнер. Работу выполнил качесвенно и быстро (раньше срока). Рекомендую!
emil
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$10
8 баллов
20 лет назад
Логотип
Очень интересно выполнил работу, из всех вариантов, мы выбрали даже не тот, который был у нас в головах изначально. Молодец.