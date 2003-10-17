invest

Company Invest invest

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта

    $50

    Сайт компании: www.e-money-invest.com Название компании: E-Money Invest Требуется редизайн сайта. Использование Flash, но не много. Тематика - финансы. Огромная просьба ссылки на примеры или макеты сайта оставляйте в Вашем портофилио, при этом не забудте оставить сообщение ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    20 лет назад

  • Логотип

    $10

    Необходимо создание логотипа для инвестиционноый компании, в котором должно быть указано название компании и адрес сайта + слоган "Получи реальную прибыль!" Формат PNG или Photoshop.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    20 лет назад

  • Invest Company

    $50

    Необходимо сделать пенель управления для пользователей в нашей инвестиционой компании. В панели должны будут учтены слудующие требования: -стастистика вклада (сумма, процент и т.д.) -движение средств по вкладу -обменный пункт в личной директории (скрипт обменного пункта имеется) Для админа: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    20 лет назад