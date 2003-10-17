Необходимо создать обменный пункт абсолютно аналогичный exchager.ru, но обмен будет происходить WMZ->E-Gold и E-Gold->WMZ Система полностью автоматизированная.
- $50Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт20 лет назад
- $50
Сайт компании: www.e-money-invest.com Название компании: E-Money Invest Требуется редизайн сайта. Использование Flash, но не много. Тематика - финансы. Огромная просьба ссылки на примеры или макеты сайта оставляйте в Вашем портофилио, при этом не забудте оставить сообщение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен20 лет назад
- $10
Необходимо создание логотипа для инвестиционноый компании, в котором должно быть указано название компании и адрес сайта + слоган "Получи реальную прибыль!" Формат PNG или Photoshop.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен20 лет назад
- $50
Необходимо сделать пенель управления для пользователей в нашей инвестиционой компании. В панели должны будут учтены слудующие требования: -стастистика вклада (сумма, процент и т.д.) -движение средств по вкладу -обменный пункт в личной директории (скрипт обменного пункта имеется) Для админа: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен20 лет назад