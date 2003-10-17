Требуется разработать многофункциональный портал, включающий четыре сервера: для досуга, цифровых материалов, биржи труда и рекламного брокера. Портал должен обеспечивать возможности для рекламы, раскрутки и заработка, а также планируется расширение с открытием магазина.
Обменный пункт (аналог exchanger.ru)
Необходимо создать обменный пункт абсолютно аналогичный exchager.ru, но обмен будет происходить WMZ->E-Gold и E-Gold->WMZ
Система полностью автоматизированная.
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