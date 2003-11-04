Портал

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок2133 просмотра

портал наподобие PHPNuke.

дизайн.

оригинальный форум, чат, icq-подобная система система сообщений между пользователями. Обязательно php+mysql, обязательно использование объектно-ориентированного подхода. При успешном выполнении - заказ на основную часть проекта.

MySQLPHP
22 года назад
malice
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Выбранный исполнитель

idon
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
2 отзыва(-1)
22 года назад
$90
20 дней
претензий к разработчику нет

Заявки фрилансеров

idon
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
2 отзыва(-1)
22 года назад

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