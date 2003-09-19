Аукцион идей, проектов, предложений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт50 заявок2036 просмотров

Выставка-продажа идей, изобретений, различного рода проектов и предложений от людей, которые не могут найти спонсоров, инвесторов, помощников для их реализации.

22 года назад
havry
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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