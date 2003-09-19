Сайт на базе PHP-Nuke(или подобной) или вообще просто написать с нуля...:)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки574 просмотра

Необходимо создать что-то типа http://hostobzor.ru (прошу простить если ссылка на этот сайт что-то нарушает), но с другой тематикой. На хостобзоре тематика - хост провайдеры. На этом сайте будет - on-line обменники.

PHP
22 года назад
wmru
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Хочу создать сайт обо всем

    Требуется разработка сайта «под ключ» с содержанием на различные темы. Проект должен включать в себя полный спектр услуг по созданию и оформлению сайта. Ожидается проработка дизайна, структуры и наполнения контентом.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    22 года назад

  • Сайт-визитка для аудиторской компании

    $40

    Требуется создать сайт-визитку для аудиторской компании, разработать дизайн и сверстать его на основе предоставленного контента. Ожидается аккуратный и оригинальный подход, без лишних наворотов. Портфолио должно включать 2-3 завершенные работы. Необходим профессионализм и внимание к деталям.

    HTML
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Создание сайтов любой сложности

    $30

    Ищется креативный веб-дизайнер для разработки сайтов любой сложности. Работа удаленная, требуется опыт, знание флэш и портфолио. Обязанности включают создание готовых сайтов, администрирование, верстку и дизайн, включая баннеры. График свободный, з/п от 30 до 70$.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Клон dollarsblaster.com

    $1

    Требуется разработка клона сайта http://www.dollarsblaster.com с использованием готового дизайна. Проект включает полное создание сайта под ключ, учитывая все функциональные и визуальные элементы оригинала.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    22 года назад