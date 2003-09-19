Требуется разработка сайта «под ключ» с содержанием на различные темы. Проект должен включать в себя полный спектр услуг по созданию и оформлению сайта. Ожидается проработка дизайна, структуры и наполнения контентом.
Сайт на базе PHP-Nuke(или подобной) или вообще просто написать с нуля...:)
Необходимо создать что-то типа http://hostobzor.ru (прошу простить если ссылка на этот сайт что-то нарушает), но с другой тематикой. На хостобзоре тематика - хост провайдеры. На этом сайте будет - on-line обменники.
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