Сайт-визитка для аудиторской компании

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок839 просмотров

Нужно нарисовать дизайн и сверстать по имеющемуся контенту сайт-визитку для аудиторской компании.

Без особых наворотов (только html и графика), ненаблямбисто, аккуратно, и в то же время оригинально (шаблоны темплейт-монстра тоже допускаются) и привлекательно.

Всю информацию о разделах, контент и прочее предоставлю.

Товарищи разработчики, портфолио должно содержать не менее 2-3 работ. Халявщикам и клепающим сайты за 2 минуты во Фронтпейдже просьба не беспокоить.

HTML
22 года назад
garik
Инк 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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