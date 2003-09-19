Ищется креативный веб-дизайнер для разработки сайтов любой сложности. Работа удаленная, требуется опыт, знание флэш и портфолио. Обязанности включают создание готовых сайтов, администрирование, верстку и дизайн, включая баннеры. График свободный, з/п от 30 до 70$.
Сайт-визитка для аудиторской компании
$40Закрыт30 заявок839 просмотров
Нужно нарисовать дизайн и сверстать по имеющемуся контенту сайт-визитку для аудиторской компании.
Без особых наворотов (только html и графика), ненаблямбисто, аккуратно, и в то же время оригинально (шаблоны темплейт-монстра тоже допускаются) и привлекательно.
Всю информацию о разделах, контент и прочее предоставлю.
Товарищи разработчики, портфолио должно содержать не менее 2-3 работ. Халявщикам и клепающим сайты за 2 минуты во Фронтпейдже просьба не беспокоить.
22 года назад
Инк garik
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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