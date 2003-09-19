Сайт-визитка для аудиторской компании

Нужно нарисовать дизайн и сверстать по имеющемуся контенту сайт-визитку для аудиторской компании.

Без особых наворотов (только html и графика), ненаблямбисто, аккуратно, и в то же время оригинально (шаблоны темплейт-монстра тоже допускаются) и привлекательно.

Всю информацию о разделах, контент и прочее предоставлю.

Товарищи разработчики, портфолио должно содержать не менее 2-3 работ. Халявщикам и клепающим сайты за 2 минуты во Фронтпейдже просьба не беспокоить.