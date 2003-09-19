Требуется создать сайт-визитку для аудиторской компании, разработать дизайн и сверстать его на основе предоставленного контента. Ожидается аккуратный и оригинальный подход, без лишних наворотов. Портфолио должно включать 2-3 завершенные работы. Необходим профессионализм и внимание к деталям.