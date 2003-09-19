Создание сайта (наподобие текстовой баннерообменной сети) на Perl+MySQL и

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок606 просмотров

Создание сайта (наподобие текстовой баннерообменной сети) на Perl+MySQL и его дальнейшая поддержка

Требуется создание сайта на языке Перл. Точная идея сайта будет указана только при передаче технического задания. Для выполнения работы требуются навыки написания каталогов, рейтингов, систем обмена текстовой рекламой. Должна быть возможность определения индекса цитирования по ведущим системам (Яндексу и Апорту). В дальнейшем возможно добавление других систем. Требуется интеграция с платежными системами (WebMoney, в дальнейшем возможна интеграция других систем) и обменником RoboxChange. Желательно, чтобы все страницы были на HTML - шаблонах.

Необходима дальнейшая поддержка проекта (дописание дополнительных модулей) за отдельную плату.

В бюджет проекта включен также его дизайн.

Желательно, чтобы проект работал под всеми ОС семейства Unix.

Сам проект по сути сильно напоминает текстовую рекламную систему.

HTMLMySQL
22 года назад
bolshe
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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