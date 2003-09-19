Создание сайта 'под ключ' для студентов всех вузов города Тольятти. Ресурс будет включать актуальную информацию о вузах, их услугах и предложениях, чтобы помочь студентам находить необходимые данные.
Создание сайта (наподобие текстовой баннерообменной сети) на Perl+MySQL и
Создание сайта (наподобие текстовой баннерообменной сети) на Perl+MySQL и его дальнейшая поддержка
Требуется создание сайта на языке Перл. Точная идея сайта будет указана только при передаче технического задания. Для выполнения работы требуются навыки написания каталогов, рейтингов, систем обмена текстовой рекламой. Должна быть возможность определения индекса цитирования по ведущим системам (Яндексу и Апорту). В дальнейшем возможно добавление других систем. Требуется интеграция с платежными системами (WebMoney, в дальнейшем возможна интеграция других систем) и обменником RoboxChange. Желательно, чтобы все страницы были на HTML - шаблонах.
Необходима дальнейшая поддержка проекта (дописание дополнительных модулей) за отдельную плату.
В бюджет проекта включен также его дизайн.
Желательно, чтобы проект работал под всеми ОС семейства Unix.
Сам проект по сути сильно напоминает текстовую рекламную систему.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт22 года назад
- $100
Участвуйте в аукционе идей и проектов, где авторы могут представить свои предложения и изобретения. Идеальная площадка для тех, кто ищет спонсоров и инвесторов для реализации своих проектов. Откройте новые возможности для сотрудничества и поддержки креативных идей.Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт21 год назад
Задача заключается в разработке сайта «под ключ», который будет аналогом ресурса ganjawars.ru. Требуется обеспечить полный функционал и соответствующий дизайн. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех технических требований.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт21 год назад
- $300
Необходимо разработать сайт для компании «под ключ». Включает в себя полную разработку: от дизайна до завершения и запуска проекта. Ожидается качественное исполнение и соблюдение сроков.Закрыт22 года назад
- $100
Требуется разработка сайта для транспортной компании с учетом графики и дополнительных страниц. Включение обратных форм для взаимодействия с клиентами. Необходимо создать полноценный рабочий сайт, который будет служить визиткой компании.Завершен22 года назад
Требуется разработать сайт на базе PHP-Nuke или создать его с нуля, посвященный online обменникам. Необходимо реализовать функционал, аналогичный сайту http://hostobzor.ru, но с другой тематикой. Ожидается полное выполнение работы "под ключ".Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт22 года назад
Требуется разработка сайта «под ключ» с содержанием на различные темы. Проект должен включать в себя полный спектр услуг по созданию и оформлению сайта. Ожидается проработка дизайна, структуры и наполнения контентом.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт22 года назад
- $40
Требуется создать сайт-визитку для аудиторской компании, разработать дизайн и сверстать его на основе предоставленного контента. Ожидается аккуратный и оригинальный подход, без лишних наворотов. Портфолио должно включать 2-3 завершенные работы. Необходим профессионализм и внимание к деталям.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт22 года назад
- $30
Ищется креативный веб-дизайнер для разработки сайтов любой сложности. Работа удаленная, требуется опыт, знание флэш и портфолио. Обязанности включают создание готовых сайтов, администрирование, верстку и дизайн, включая баннеры. График свободный, з/п от 30 до 70$.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт22 года назад
- $1
Требуется разработка клона сайта http://www.dollarsblaster.com с использованием готового дизайна. Проект включает полное создание сайта под ключ, учитывая все функциональные и визуальные элементы оригинала.Завершен22 года назад