Участвуйте в аукционе идей и проектов, где авторы могут представить свои предложения и изобретения. Идеальная площадка для тех, кто ищет спонсоров и инвесторов для реализации своих проектов. Откройте новые возможности для сотрудничества и поддержки креативных идей.