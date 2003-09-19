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Разработка сайта для студентов всех вузов в г.Тольятти. На данном ресурсе студент может найти любую информацию о Вузах города
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