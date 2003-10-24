Требуется разработать сайт поиска работы и сотрудников с использованием PHP и MySQL. Дизайн в светло-синих тонах, простой и стильный. Функционал включает возможность поиска вакансий и резюме, а также добавление новых вакансий и резюме.
Аналог http://brideby.com
Нужен аналог http://brideby.com
форум не нужен, также выплата денег должна быть не автоматическая а вручную администратором сайта!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен21 год назад
- $150
Требуется разработка игрового портала «под ключ» с функционалом, аналогичным сайту pig.ru. Ожидается создание уникального дизайна и интеграция необходимых функций для пользователей.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработка проекта 'Каталог металлургических фирм' с оригинальным дизайном. Необходим функционал, аналогичный разделу 'Каталог фирм' на сайте metal-trade.ru, включая возможность добавления фирм, поиск по региону и направлениям. Исполнитель должен иметь портфолио выполненных работ.Закрыт22 года назад
- $90
Разработать портал с оригинальным дизайном, включая форум, чат и систему сообщений, аналогичную icq. Используйте PHP и MySQL, следуя объектно-ориентированному подходу. При успешном выполнении возможен заказ на основную часть проекта.Завершен21 год назад
- $150
Требуется разработка сайта на Perl+MySQL, напоминающего текстовую баннерообменную сеть. Необходимы навыки написания каталогов, систем обмена текстовой рекламой и интеграция с платежными системами. Проект должен быть совместим с ОС Unix и включать HTML-шаблоны. Дальнейшая поддержка и добавление модулей возможны за отдельную плату.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт22 года назад
- $50
Создание сайта 'под ключ' для студентов всех вузов города Тольятти. Ресурс будет включать актуальную информацию о вузах, их услугах и предложениях, чтобы помочь студентам находить необходимые данные.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт22 года назад
- $100
Участвуйте в аукционе идей и проектов, где авторы могут представить свои предложения и изобретения. Идеальная площадка для тех, кто ищет спонсоров и инвесторов для реализации своих проектов. Откройте новые возможности для сотрудничества и поддержки креативных идей.Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт21 год назад
Задача заключается в разработке сайта «под ключ», который будет аналогом ресурса ganjawars.ru. Требуется обеспечить полный функционал и соответствующий дизайн. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех технических требований.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт22 года назад
- $300
Необходимо разработать сайт для компании «под ключ». Включает в себя полную разработку: от дизайна до завершения и запуска проекта. Ожидается качественное исполнение и соблюдение сроков.Закрыт22 года назад
- $100
Требуется разработка сайта для транспортной компании с учетом графики и дополнительных страниц. Включение обратных форм для взаимодействия с клиентами. Необходимо создать полноценный рабочий сайт, который будет служить визиткой компании.Завершен22 года назад