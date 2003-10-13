Игровой портал

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок353 просмотра

Хотелось бы увидеть проект построенный по принципу pig.ru

Жду Ваших предложений

22 года назад
Skoda
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Infofirm

    $100

    Требуется разработка проекта 'Каталог металлургических фирм' с оригинальным дизайном. Необходим функционал, аналогичный разделу 'Каталог фирм' на сайте metal-trade.ru, включая возможность добавления фирм, поиск по региону и направлениям. Исполнитель должен иметь портфолио выполненных работ.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    22 года назад

  • Портал

    $90

    Разработать портал с оригинальным дизайном, включая форум, чат и систему сообщений, аналогичную icq. Используйте PHP и MySQL, следуя объектно-ориентированному подходу. При успешном выполнении возможен заказ на основную часть проекта.

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Создание сайта (наподобие текстовой баннерообменной сети) на Perl+MySQL и

    $150

    Требуется разработка сайта на Perl+MySQL, напоминающего текстовую баннерообменную сеть. Необходимы навыки написания каталогов, систем обмена текстовой рекламой и интеграция с платежными системами. Проект должен быть совместим с ОС Unix и включать HTML-шаблоны. Дальнейшая поддержка и добавление модулей возможны за отдельную плату.

    HTMLMySQL
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Сервис Центр Услуг для студентов

    $50

    Создание сайта 'под ключ' для студентов всех вузов города Тольятти. Ресурс будет включать актуальную информацию о вузах, их услугах и предложениях, чтобы помочь студентам находить необходимые данные.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Аукцион идей, проектов, предложений

    $100

    Участвуйте в аукционе идей и проектов, где авторы могут представить свои предложения и изобретения. Идеальная площадка для тех, кто ищет спонсоров и инвесторов для реализации своих проектов. Откройте новые возможности для сотрудничества и поддержки креативных идей.

    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Ganjawars.ru

    Задача заключается в разработке сайта «под ключ», который будет аналогом ресурса ganjawars.ru. Требуется обеспечить полный функционал и соответствующий дизайн. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех технических требований.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Сайт для компании

    $300

    Необходимо разработать сайт для компании «под ключ». Включает в себя полную разработку: от дизайна до завершения и запуска проекта. Ожидается качественное исполнение и соблюдение сроков.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    22 года назад

  • Сайт транспортной компании

    $100

    Требуется разработка сайта для транспортной компании с учетом графики и дополнительных страниц. Включение обратных форм для взаимодействия с клиентами. Необходимо создать полноценный рабочий сайт, который будет служить визиткой компании.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    22 года назад

  • Сайт на базе PHP-Nuke(или подобной) или вообще просто написать с нуля...:)

    Требуется разработать сайт на базе PHP-Nuke или создать его с нуля, посвященный online обменникам. Необходимо реализовать функционал, аналогичный сайту http://hostobzor.ru, но с другой тематикой. Ожидается полное выполнение работы "под ключ".

    PHP
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    22 года назад

  • Хочу создать сайт обо всем

    Требуется разработка сайта «под ключ» с содержанием на различные темы. Проект должен включать в себя полный спектр услуг по созданию и оформлению сайта. Ожидается проработка дизайна, структуры и наполнения контентом.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    22 года назад