Требуется веб-мастер и программист для создания дизайна и вёрстки сайта тематической текстовой библиотеки. Необходима настройка скриптовой части, включая регистрацию пользователей, оценку книг и возможность добавления материалов. Опыт в разработке и наличие портфолио обязательны. Задача требует аккуратного дизайна с минимальной графикой и хорошей читаемостью текста. Оплата от $60 до $80.
Создание баннера 100*100 анимированного
$1Закрыт25 заявок333 просмотра
Нужно создать баннер для казино Aklir ссылка www.aklir.com.ru
Размер 100*100 вес не больше 25 кб
21 год назад
Гость aklir
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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