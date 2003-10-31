Требуется разработка дизайна и HTML-шаблона для сайта региональной Рок-радиостанции. Необходимо создать одну страницу с разметкой и версткой, предоставить html-файл и нарезанные элементы оформления. Все картинки должны быть размещены в подкаталоге /pic. Предпочтение отдается исполнителям с портфолио и готовыми предложениями по трём вариантам оформления.
Мой домашний сайт
Хочу создать свою страницу в интернете, с расказами не о себе, а взять котегорию людей. т.е Наркоманов.
Выбранный исполнитель
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