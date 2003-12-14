Дизайн для интернет магазина

Требуется разработка дизайна и HTML-шаблона для сайта региональной Рок-радиостанции. Необходимо создать одну страницу с разметкой и версткой, предоставить html-файл и нарезанные элементы оформления. Все картинки должны быть размещены в подкаталоге /pic. Предпочтение отдается исполнителям с портфолио и готовыми предложениями по трём вариантам оформления.