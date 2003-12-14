Требуется веб-дизайнер для создания простых шаблонов сайтов, включая header, footer и модули. Опыт в CSS, HTML, JavaScript и Flash приветствуется. Проекты для строительной фирмы и оптовиков. Оплата зависит от сложности заказа, от 10 WMZ. Примеры работ в формате JPG обязательны.
ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ!
Нужно отдизайнить программулину.
Придать ей красивый вид.
Все элементы дизайна должны быть уникальными, т.е. не брать откуда попало фришные частицы :)
Собственно говоря, там и дизайнить надо всего меню
И общего немного вида.
Вообщем работы немного! Но её нужно сделать.
Возможно последующее сопровождение поддержки.
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