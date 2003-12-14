Нужно отдизайнить программулину.

Придать ей красивый вид.

Все элементы дизайна должны быть уникальными, т.е. не брать откуда попало фришные частицы :)

Собственно говоря, там и дизайнить надо всего меню

И общего немного вида.

Вообщем работы немного! Но её нужно сделать.

Возможно последующее сопровождение поддержки.