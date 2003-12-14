Требуется дизайнер, желательно Css, Html, JavaScript, Flash

Для разовых работ, но относительно частых.

Я создал свой движок CMS и занимаюсь его продвижение. Единственное что мне мешает - это отсутствие художественного таланта :) т.е. все технологии я знаю, но придумать оригинальную идею простого красивого дизайна - увы (только если украсть :) )...

Потому ищу дизайнера для постоянных маленьких работ.. Цель - создать шаблон в виде

footer

header

block

module

с небольшим колличеством переменных типа:

[IMG]

Добро пожаловать {USERNAME} !

Оплата в зависимости от заказа и сложности... от 10WMZ

Нужны простые дизайны.

Сейчас - для строительной фирмы и для оптовой, занимающейся строй материалами. (дизайн простой, примерно как на www.unikma.ru/ но немного больше элементов.. типа www.agava.ru ) присылать(указывать) примеры(или ссылки) (scrinshot) в jpg формате.