Требуется редизайн сайта барахолки, изначально разработанного под разрешения 800x600 и 640x480. Необходимо адаптировать дизайн под современные разрешения, добавив резиновые элементы и скромные анимации. Возможна дальнейшая поддержка проекта.
Web-дизайн (шаблоны)
Требуется дизайнер, желательно Css, Html, JavaScript, Flash
Для разовых работ, но относительно частых.
Я создал свой движок CMS и занимаюсь его продвижение. Единственное что мне мешает - это отсутствие художественного таланта :) т.е. все технологии я знаю, но придумать оригинальную идею простого красивого дизайна - увы (только если украсть :) )...
Потому ищу дизайнера для постоянных маленьких работ.. Цель - создать шаблон в виде
footer
header
block
module
с небольшим колличеством переменных типа:
[IMG]
Добро пожаловать {USERNAME} !
Оплата в зависимости от заказа и сложности... от 10WMZ
Нужны простые дизайны.
Сейчас - для строительной фирмы и для оптовой, занимающейся строй материалами. (дизайн простой, примерно как на www.unikma.ru/ но немного больше элементов.. типа www.agava.ru ) присылать(указывать) примеры(или ссылки) (scrinshot) в jpg формате.
Выбранный исполнитель
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